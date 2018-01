SERRADIFALCO. Riconferma per acclamazione del direttivo dell’Associazione Serra del falco. L’assemblea dei soci s’è svolta nella sala della parrocchia Chiesa Madre. Il presidente Sergio Milazzo ha prima fatto il punto della situazione raccogliendo spunti ed idee dei soci per la programmazione delle future attività dell’associazione. I soci hanno poi, per acclamazione, eletto il nuovo direttivo. Presidente della Serra del Falco è stato riconfermato Sergio Milazzo, mentre vice presidente è stato ancora una volta indicato Carmelo Locurto. Riconferma anche per Nunzia Sciascia nel suo ruolo di segretaria, mentre Giacomo Pera è stato eletto segretario. Una novità importante è stata quella di dare vita ad una nuova figura in seno all’associazione: quella di responsabile dei giovani. A svolgere questo ruolo sarà Federica Petix. Per il resto, i consiglieri del direttivo saranno Mara Panvini, Maria Carmela Miceli, Luigi Birgarello, Angelo Speziale e Gabriella Marino.

