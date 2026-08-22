Udinese-Como 1-1, Douvikas risponde a Kamara. Parma-Cagliari 0-1, decide Romano

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Udinese e Como ricominciano con un pari. Al Bluenergy Stadium finisce 1-1 tra le squadre di Runjaic e Fabregas oggi, sabato 22 agosto: apre i giochi Kamara, che al 28' scavalca con un bel pallonetto Butez su assist di Ekkelenkamp e porta avanti i suoi. Pareggia i conti Douvikas al 54': l'attaccante greco è il più lesto in area di rigore, sugli sviluppi di un corner, e sfrutta la respinta corta di Okoye sul colpo di testa di Chalobah per la rete dell'1-1 finale. Alessandro Romano regala al Cagliari i primi tre punti della Serie A 2026-27. La squadra di Pisacane supera 1-0 il Parma al Tardini, grazie alla rete del classe 2006, arrivata a poco più di dieci minuti dalla fine. Al 79’ il centrocampista, in prestito dalla Roma, raccoglie il pallone dal limite e lascia partire una splendida conclusione, trovando l’angolino e firmando il gol da tre punti. Un lampo che permette al Cagliari di iniziare il campionato nel migliore dei modi, con un successo.

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