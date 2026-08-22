Paura a Toledo, trenino turistico parte senza conducente: ferito un turista italiano

(Adnkronos) – Un trenino turistico di Toledo è partito improvvisamente senza conducente, investendo un turista italiano di 44 anni. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla Cuesta de los Capuchinos, dove il convoglio, secondo El Mundo, si sarebbe messo in movimento, mentre era completamente vuoto alla sua fermata abituale. L'uomo ha riportato una ferita a un braccio ed è stato trasportato all'Hospital Universitario de Toledo. Durante la corsa incontrollata, il trenino ha proseguito lungo il percorso fino a scontrarsi vicino all’Alcázar su un muretto che ha ceduto. La parte anteriore del trenino è rimasta sospesa nel vuoto. Il servizio di emergenza 112 di Castilla-La Mancha ha ricevuto la segnalazione alle 14.50 in cui si parlava di "un mezzo in movimento senza nessuno alla guida". Le autorità hanno confermato che non c'era nessuno a bordo al momento dell'incidente. Tra le prime ipotesi i soccorritori citano un possibile guasto ai freni, ma le cause esatte saranno chiarite dall'inchiesta aperta dalla polizia. La posizione in cui il trenino si è fermato ha reso particolarmente difficili le operazioni di recupero con le gru.

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