Nissa, ecco il calendario del girone I: esordio il 6 settembre in casa con la Vigor Lamezia; derby con il Gela il 5 dicembre

E’ stato reso noto il calendario del girone I del campionato di serie D nel quale figurano due nissene: la Nissa e il Gela. Il campionato prenderà il via il 6 settembre con la Nissa impegnata in casa contro i calabri della Vigor Lamezia. Il derby provinciale d’andata, invece, vedrà la Nissa opposta al Gela al Vincenzo Presti il 5 dicembre alla 15^ del girone di andata. L’attesissima sfida di andata con la Reggina, invece, si giocherà il 18 ottobre nell’ambito della ottava giornata di campionato. Il 20 dicembre la Nissa chiuderà il girone di andata affrontando fuori casa il Milazzo.

Contro la stessa compagine messinese, i biancoscudati chiuderanno la fase regolare del campionato il 2 maggio 2027 al “Tomaselli”. Altre supersfide per la Nissa di Ciccio Di Gaetano saranno quelle contro Trapani e Siracusa: i granata trapanesi saranno l’avversario della Nissa alla 3^ giornata di andata al “Tomaselli”, mentre nel caso del Siracusa, gli aretusei saranno avversari della Nissa l’8 novembre nell’ambito dell’11^ giornata di campionato e del 28^ turno di campionato. .