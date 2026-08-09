La 64^ Svolte di Popoli è poker per Di Fulvio

L’esaltante fine settimana abruzzese del Campionato Italiano Velocità Montagna si è concluso con il successo di Stefano Di Fulvio su Nova proto NP 01 turbo alla 64^ Svolte di Popoli. Il teatino ha vinto la classifica aggregata con il successo in gara 1 in 3’07”65, con cui si è difeso dal ritorno del lucano Achille Lombardi su Osella PA 30, fermato da un testacoda in gara 1. Il podio della storica gara valida per la serie tricolore cadetta ACI Sport per le zone nord e sud, è stato completato dal sardo Sergio Farris e dal giovanissimo e promettente trentino Jacopo Dellamaria. Il sassarese affezionato alle svolte ha guidato la Wolf GB 08 Mistral ed il pilota della Zeta Racing è salito sul podio con la versione Thunder Aprilia, con cui ha vinto la categoria sportscar Motori Moto. Altro scossone alla classifica quando il popolese Vincenzo Ottaviani è stato costretto allo stop dal cedimento di un giunto al via di gara 2, dopo che sulla Wolf aveva ottenuto il 3° tempo in gara 1.

La festa del podio si è tenuta nel pressi dell’arrivo, sul bivio per San Benedetto in Perillis, dove a congratularsi con i vincitori c’era il Presidente dell’AC Pescara Giampiero Sartorelli ed il Primo Cittadino di Popoli Terme Moriondo Santoro, oltre al Direttore di Gara Fabrizio Fondacci.

Per Di Fulvio si tratta del 4° successo in quella che il pilota della Scuderia Vesuvio considera la gara di casa -“Una emozione intensa su un tracciato che esalta me e la macchina perfettamente preparata anche per le condizioni di caldo odierne. Certamente in gara 2 non ho forzato al massimo ed ho evitato rischi eccessivi. Un successo che condivido con famiglia e scuderia, in una gara sempre organizzata in modo perfetto” – le parole del vincitore.

Achille Lombardi durante il deciso attacco al vertice su Osella PA 30 è andato in testacoda ed ha vanificato la salita ed il risultato finale, anche se in gara 2 l’alfiere Vimotorsport ha vinto con 3’12”23, precedendo Di Fulvio di 15 centesimi di secondo.

Appena sotto il podio il bravo catanzarese Francesco Ferragina sulla Elia Avrio ha capitalizzato al meglio il fine settimana abruzzese ai fini del campionato. Risalito fino alla top five il campano Giuseppe D’Angelo ed al volante della Ferrari 488 Evo, il portacolori Cosenza Corse si è imposto in gruppo GT, seguito dal minaccioso ascolano Alessandro Gabrielli sulla versione 296 della super car di Maranello, che è salito sul podio di gruppo davanti al mai domo partenopeo Piero Nappi sulla bella Aston Martin Vanatge, nono al traguardo. In settima piazza assoluta piazza il pluri campione laziale Alberto Scarafone ha firmato il gruppo CN, prototipi con motori derivati dalla serie, sulla Osella PA 21 Honda. Con l’ottavo posto generale ha impresso il sigillo al gruppo Racing Start Cup, come fa in Supersalita, Salvatore Tortora sulla Peugeot 308 con cui è portacolori Ateneo Motorsport. Trionfo in casa per il teatino dell’Astra Rush Silvano Stipani che sulla Peugeot 106 si è imposto in gruppo E1 con il 10° posto assoluto. Il rallista pescarese Lucio Petrocco ha confermato in gara quanto annunciato in prova e sulla Skoda Fabia ha vinto il gruppo riservato alle auto da rally. Altro successo rimasto a Popoli Terme è quello di Adamo Zaino sulla Fiat X1/9 Dallara che ha vinto il gruppo E2SH. In gruppo TCR torna al successo il salernitano Giovanni Loffredo che trovato ottima intesa con la Cupra Leon. La firma della Cupra Leon anche in Racing Start Plus con il tarantino Giovanni Tagliente che ha testato nuove soluzioni sulla vettura curata dalla Factory di famiglia. Per la Racing Start turbo RSTB, duello tra il rientrante pescarese Roberto Chiavaroli su MINI ed il pugliese Marco Magdalone su Seat Leon, con affondo finale di Chiavaroli. Per le motorizzazioni aspirate RS, nuovo successo per l’altro padrone di casa, Claudio Pio, in perfetta sintonia con la Honda Civic. Honda Civic anche per il toscano Lorenzo Tizzi Corazzini che ha fatto pieno di punti in gruppo N-S. Pronostico rispettato nel tricolore Bicilindriche con dominio di Rodolfo Fusco su Fiat 500. Gara di allenamento gratificante per il siciliano Giuseppe Valenti che sulla Peugeot 205 di 4° Raggruppamento ha ottenuto il miglior tempo nella gara delle auto storiche, come Luigi Scarpelli ha fatto tra le auto classiche su Peugeot 106.

Top 10 64^ Svolte di Popoli: 1 Di Fulvio (Nova Proto NP 01) in 6’20”03; 2 Farris (Wolf GB 08 Mistral) a 23”21; 3 Dellamaria (Wolf GB 08 Thunder) a 46”27; 4 Ferragina (Elia Avrio ST09) a 54”36; 5 D’Angelo (Ferrari 488 Evo) a 55”82; 6 Gabrielli (Ferrari 296) a 1’02”04; 7 Scarafone (Oselal PA 21) a 1’10”36; 8 Tortora (Peugeot 308) a 1’20”50; 9 Nappi (aston Martin Vantage) a 1’22”27; 10 Stipani (Peugeot 106) a 1’31”71.