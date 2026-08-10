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Europei nuoto, subito super Italia: argento di Razzetti nei 400 misti

AdnKronos

Europei nuoto, subito super Italia: argento di Razzetti nei 400 misti

Lun, 10/08/2026 - 19:10

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(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le gare in vasca degli Europei di nuoto di Parigi per l'Italia. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti, dietro al russo Ilia Borodin. Bronzo per il nuotatore britannico Max Litchfield. Grande prova dell’azzurro, che chiude in 4:10.40. Meglio di lui solo Borodin, con una prestazione fenomenale in 4:08.17, che vale il nuovo record dei campionati. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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