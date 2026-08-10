Eccellenza. Niente derby nisseno: la Sancataldese inserita nel girone A, il Niscemi nel girone B

Le due squadre nissene presenti in Eccellenza, Sancataldese e Niscemi, militeranno in due differenti gironi. Dunque, niente derby nisseno di Eccellenza, in quanto la Sancataldese è stata inserita nel girone A mentre il Niscemi nel girone B.

I gironi del campionato di Eccellenza sono stati formati da 16 squadre, con 30 partite da disputare nell’ambito di ciascun campionato. Nel Girone A, quello occidentale e centro-meridionale dell’Isola, le squadre che compongono il girone sono: Akragas, Alcamo, Bagheria, Borgetto, Castellammare, Don Carlo Misilmeri, Kamarat, Lascari, Marsala, Montelepre, Parmonval, Partinicaudace, Sancataldese, San Giorgio Piana, San Vito Lo Capo e Sciacca.

Il Girone B, invece, è composto da squadre della fascia orientale e meridionale siciliana. Le componenti di questo girone sono: Acireale, Atletico CI Viagrande, Augusta, Giarre, Gioiosa, Jonica, Leonzio, Mazzarrone, Melilli, Messana, Messina, Nebros, Niscemi, Palazzolo, Scordia e Vittoria.

Il campionato di Eccellenza prenderà il via domenica 13 settembre.