Etna: circa 700 voli saltati a Catania dall’8 agosto

Sono circa 700 i voli saltati all’aeroporto di Catania dall’8 all’11 agosto a causa dell’eruzione dell’Etna, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Secondo i dati riportati dal sito dela Sac, che gestisce lo scalo, circa 400 voli sono stati cancellati in partenza e altri 52 lo saranno oggi. Oltre 250 voli sono stati invece riprogrammati su altri scali. Dall’inizio dell’emergenza piu’ di cento voli sono stati dirottati su Comiso, una cinquantina, nella sola giornata di ieri, su Palermo e altri 22 su Trapani