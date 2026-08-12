Caltanissetta, donna muore a 60 anni: il marito dona gli organi

Una donna di 60 anni è morta all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere stata colpita da un gravissimo ictus e il marito ha dato il consenso alla donazione degli organi. La procedura si è conclusa ieri e ha coinvolto diverse unità operative dell’ospedale, il 118 e il Centro regionale trapianti di Palermo. A darne notizia è il direttore di Anestesia e rianimazione del Sant’Elia, Giancarlo Foresta, che ha “ringraziato quanti hanno collaborato alla riuscita della donazione e, in particolare, il marito della donna” e rivolto “una speciale menzione anche ai carabinieri della Stazione di Menfi, paese di origine della donatrice, per la mediazione che ha consentito di portare a termine la procedura”. (ANSA).