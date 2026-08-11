Santa Caterina. Registrati più di dieci punti fuoco in diverse zone del territorio. Il sindaco: “Chi incendia va denunciato”

SANTA CATERINA. Ieri pomeriggio sono stati registrati più di dieci punti fuoco in diverse zone del territorio. A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Natale. Per quanto riguarda le aree caterinesi, gli interventi hanno riguardato la SS 121, in direzione Marianopoli–Resuttano, la zona Piraino e la SP 122 bis, in direzione Caltanissetta.

Il primo cittadino ha ringraziato i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, l’equipaggio dell’elicottero e l’Associazione Civici Volontari Antincendio Xirbi per il prezioso intervento e il costante impegno. Infine ha rivolto a tutti un appello alla massima collaborazione e al senso civico. “Segnalate immediatamente alle autorità eventuali comportamenti sospetti o persone intente ad appiccare il fuoco. Chi incendia il nostro territorio deve essere denunciato e perseguito”.