Alcaraz, ritorno agli Us Open con (grande) sorpresa: giocherà il doppio con Serena Williams

(Adnkronos) – Una coppia inattesa, ma che promette di prendersi la scena a New York. Carlos Alcaraz e Serena Williams saranno al via del doppio misto degli Us Open, grazie a una delle ultime tre wild card assegnate dagli organizzatori. Il torneo di Flushing Meadows si prepara così ad accogliere un inedito dream team, con due campioni pronti a condividere lo stesso campo. Le altre due wild card sono state assegnate a Karolina Muchova e Jakub Mensik e a Emma Navarro e Tommy Paul. Già definita, invece, la presenza della coppia azzurra formata da Sara Errani e Andrea Vavassori. I due sono i campioni in carica del doppio misto a New York e torneranno in campo per difendere il titolo. Con due avversari in più a cui fare attenzione. A Flushing Meadows, però, tutti gli occhi saranno per forza di cose puntati su Carlos e Serena: un binomio mai visto e dal grande fascino, pronto a trasformare il doppio misto in uno degli eventi più attesi dello Slam americano

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