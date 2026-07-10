Torna “Un borgo di libri ed autori»: dal 23 luglio al 20 agosto a Custonaci

Custonaci– Le Grotte Mangiapane di Custonaci tornano a riempirsi di storie. Dal 23 luglio al 20 agosto, il borgo rupestre di Scurati ospita l’ottava edizione di «Un borgo dilibri ed autori – Letture sotto le stelle», la rassegna organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico con la partecipazione dell’Associazione Culturale Museo Vivente, dalla prima edizione partner dell’evento, e curata da Valentina Pipitone. Quattro incontri, tutti di giovedì alle 21:30, tutti a ingresso libero. «Otto anni fa abbiamo immaginato che un borgo potesse raccontarsi attraverso i libri, e oggi quella scommessa è un appuntamento che il pubblico aspetta – dichiara Valentina Pipitone -. Il cartellone di quest’anno tiene insieme una delle voci più interessanti della nuova narrativa, una maestra della letteratura siciliana candidata allo Strega, l’autrice del caso editoriale più amato degli ultimi anni e l’arte antica del cunto. Quattro modi diversi di raccontare, in un luogo dove le storie abitano da millenni».«Le Grotte Mangiapane sono il cuore identitario di Custonaci e questa rassegna ne è diventata una delle espressioni più autentiche – afferma il sindaco di Custonaci e presidente del Centro Studi Dino Grammatico Fabrizio Fonte –. Portare qui autori di questo livello significa investire in una crescita culturale che appartiene a tutta la comunità e offrire aresidenti e visitatori un motivo in più per vivere il nostro territorio». Apre Maria Elisa Aloisi il 23 luglio con L’isola degli inganni (Mondadori): terza indagine perIlia Moncada, l’avvocata con un talento unico per leggere l’anima dei clienti, innocenti ocolpevoli che siano. Il 30 luglio arriva Maria Attanasio con La rosa inversa (Sellerio), nella dozzina finalista del Premio Strega 2026: dal ritrovamento di un manoscritto in una stanza segreta si torna al Settecento dei Lumi, tra l’amicizia con il futuro Cagliostro, una loggia massonica e la Rivoluzione francese alle porte. Il 13 agosto è il turno di Stefania Auci, trapanese, che presenta L’alba dei leoni (Nord), il capitolo che riporta la saga dei Florio al punto di partenza: il 1772 di Bagnara Calabra, prima dell’impero, prima di Palermo. Chiude Gaspare Balsamo il 20 agosto con Cunto saraceno, spettacolo di narrazione emusica ispirato alle Novelle saracene di Giuseppe Bonaviri: il cunto siciliano che si faorazione civile, con Gesù, Giufà e Orlando a incarnare la Sicilia plurale del Mediterraneo. La rassegna ha il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Comune di Custonaci, e il sostegno di una rete di partner del territorio.