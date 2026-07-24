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San Cataldo. Il 26 luglio a Borgo Santa Rita esibizione teatrale della Compagnia teatrale Associazione Agricoltori Zolfatai con “Civitoti in Pretura”

Redazione 1

San Cataldo. Il 26 luglio a Borgo Santa Rita esibizione teatrale della Compagnia teatrale Associazione Agricoltori Zolfatai con “Civitoti in Pretura”

Ven, 24/07/2026 - 15:13

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SAN CATALDO. Si annuncia una gran serata domenica 26 luglio alle ore 20 dopo la messa celebrata da don Carmelo Carvello per la Festa dei Nonni a Borgo Santa Rita. In particolare si esibirà la Compagnia Teatrale Associazione Agricoltori Zolfatai di San Cataldo con la commedia “Civitoti in Pretura”, atto unico di Nino Martoglio.

Questi i Personaggi ed Interpreti

GIUVANNI MASILLARA Luigi Nocera

LU PRETURI Salvatore Falzone

LU PUBBLICU MINISTERU Rita Blandino

LU CANCILLIRI Giovanna Turco

L’USCERI Cataldo Giunta

L’AVVUCATU Nuccia Vassallo

CICCA STONCHITI Carmelina Lipani

MESSER RAPA Mario Martinez

VIULANTI Anna Giordano

CAPO POPOLO Sergio Cazzetta

REGIA Mario Martinez

La serata continuerà poi con le esibizioni del cantante Salvatore Carletta, in arte Salvatore Adamo, e con il gruppo di ballo della maestra Silvana Gibilaro.

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