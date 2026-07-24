San Cataldo. Il 26 luglio a Borgo Santa Rita esibizione teatrale della Compagnia teatrale Associazione Agricoltori Zolfatai con “Civitoti in Pretura”

SAN CATALDO. Si annuncia una gran serata domenica 26 luglio alle ore 20 dopo la messa celebrata da don Carmelo Carvello per la Festa dei Nonni a Borgo Santa Rita. In particolare si esibirà la Compagnia Teatrale Associazione Agricoltori Zolfatai di San Cataldo con la commedia “Civitoti in Pretura”, atto unico di Nino Martoglio.
Questi i Personaggi ed Interpreti
GIUVANNI MASILLARA Luigi Nocera
LU PRETURI Salvatore Falzone
LU PUBBLICU MINISTERU Rita Blandino
LU CANCILLIRI Giovanna Turco
L’USCERI Cataldo Giunta
L’AVVUCATU Nuccia Vassallo
CICCA STONCHITI Carmelina Lipani
MESSER RAPA Mario Martinez
VIULANTI Anna Giordano
CAPO POPOLO Sergio Cazzetta
REGIA Mario Martinez
La serata continuerà poi con le esibizioni del cantante Salvatore Carletta, in arte Salvatore Adamo, e con il gruppo di ballo della maestra Silvana Gibilaro.