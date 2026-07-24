Grande successo per i Double Face Band ai piedi del Castello di Delia.

Un’altra serata di grande partecipazione e di intensa atmosfera ha arricchito il cartellone dell’Estate Deliana 2026. Ieri sera, nella suggestiva cornice ai piedi del Castello di Delia, il concerto dei Double Face Band ha conquistato il pubblico con un coinvolgente viaggio musicale tra grandi successi italiani e internazionali, regalando due ore di spettacolo di altissima qualità.

La location si è confermata ancora una volta uno dei luoghi simbolo dell’estate deliana, capace di valorizzare ogni appuntamento grazie a un connubio unico tra storia, cultura e intrattenimento. Numerosi cittadini e visitatori hanno scelto di trascorrere una serata all’insegna della buona musica, confermando il crescente successo della rassegna estiva.

«L’Estate Deliana 2026 sta dimostrando quanto sia importante investire nella cultura e negli eventi come strumenti di aggregazione e promozione del territorio – dichiara il Sindaco Gianfilippo Bancheri –. Vedere ancora una volta così tante persone riunite ai piedi del nostro Castello, in un clima di serenità e condivisione, rappresenta la migliore risposta al lavoro svolto in questi mesi. Continueremo a proporre iniziative capaci di valorizzare Delia e di offrire occasioni di svago per cittadini.»

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore allo Spettacolo Deborah Lo Porto, che sottolinea il valore della programmazione estiva: «Abbiamo costruito un calendario che abbraccia musica, spettacoli, teatro, sport, giochi e momenti di socializzazione, pensato per tutte le età. Il concerto dei Double Face Band è stato un momento molto coinvolgente di questa stagione e il magnifico scenario del nostro bellissimo Castello ha reso la serata ancora più speciale. Il nostro obiettivo è far vivere Delia ogni sera, creando occasioni di incontro e valorizzando gli spazi più rappresentativi del paese.»

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento agli artisti, agli organizzatori, ai volontari, alle associazioni e a tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita della manifestazione.

L’Estate Deliana 2026 prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che continueranno ad animare il paese nelle prossime settimane, confermando Delia come un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo del territorio