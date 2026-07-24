Mussomeli, al Borgo Polizzello domenica 26 luglio festa di San Pietro con riti religiosi e momenti culturali

MUSSOMELI –(Foto d’archivio( – Ritorna, come da alcuni anni a questa parte, la festa di San Pietro che si venera nella chiesetta del Borgo Polizzello – frazione di Mussomeli. La messa vespertina è prevista per domenica prossima alle ore 19,30 celebrata da Padre Rosario Castiglione, a cui seguirà una breve processione del Simulacro attraverso i vicini sentieri. Interverrà una delegazione della Confraternita Maria SS. Del Monte Carmelo che participerà ai riti religiosi.. Con l’antica festa di San Pietro, ritorna la voce del Borgo. Infatti, durante la giornata di domenica, 26 luglio, sarà possibile visitare l’esposizione dell’attrezzatura della civiltà contadina, messa a disposizione da Salvuccio Bellanca, cultore di tradizioni popolari e alle ore 17 è previstal’apertura del sito Archeologico Polizzello a cura dell’Associazione BCSicilia e Associazione “Mussomeli nella Storia”; alle 19,Suoni dall’acropoli Duo Romance a cura di Emanuele Anzalone (clarinetto) e Mario Romeo Fisarmonica. Alle ore 21, serata danzante.