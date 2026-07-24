Promozione. Un ritorno gradito: Salvatore Sammartino è il nuovo tecnico della Sommatinese

Novità parecchio importante in casa della APD Sommatinese Calcio. Salvatore Sammartino è tornato alla guida tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027. Per Mister Sammartino si tratta di un ritorno a casa: sommatinese doc, è un tecnico che conosce l’ambiente granata; la sua storia e i valori che da sempre contraddistinguono questa società, e che non si è mai risparmiato per i colori granata.

La scelta della società è ricaduta su un profilo di esperienza, competenza e grande senso di appartenenza, dove umiltà, rigore e tanto lavoro contraddistinguono le sue qualità, caratteristiche fondamentali per affrontare con entusiasmo e determinazione il prossimo campionato di Promozione.