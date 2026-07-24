Italia, ragazza aggredita in un parco: calci in faccia da ragazzini fra 8 e 14 anni

“Ero nel parco Rossani, volevo usare il bagno pubblico e sono stata accerchiata e gettata a terra da due adulti. Sono stata picchiata con calci in faccia da dieci ragazzini fra 8 e 14 anni, insieme ai due adulti, genitori di uno di loro”. Così, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, Giuditta racconta l’aggressione subita ieri pomeriggio all’interno del parco Rossani di Bari. “I soccorsi li ho chiamati io mentre ero grondante di sangue con la faccia riversa a terra – dice – con una platea di gente che guardava mentre prendevo calci in faccia da adulti e ragazzini”.

La 26enne, soccorsa dal 118 e portata al Policlinico di Bari, è stata dimessa nella stessa giornata di ieri, la sua prognosi è di 40 giorni. “Ho svariate fratture sul viso – spiega nonostante il dolore -. Il naso è completamente fratturato e non è operabile, quindi hanno dovuto effettuare una manovra manuale. I danni sono fisici, ma soprattutto morali”.

“L’odio e la violenza sembrano così lontani, finché non ti capitano queste cose e non ti accorgi di quanto siano reali. L’odio è reale – dice ancora Giuditta – , le notizie nei tg sono reali, ma soprattutto è reale quella parte di odio che ognuno di noi porta con sé”. Poi la 26enne spiega la decisione di pubblicare il video con il volto tumefatto: “I soccorsi li ho chiamati io. Non dovete stare lì a guardare, non dovete essere spettatori della violenza. Se vi capita la possibilità di fermarla fatelo, e soprattutto non siatene mai fautori”. Nel frattempo i presunti responsabili sarebbero già stati individuati dalla polizia locale, alla quale sono affidate le indagin