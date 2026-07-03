Dal 7 luglio obbligatori gli stop lampeggianti sulle auto di nuova immatricolazioni Ue

(Adnkronos) – Dal 7 luglio 2026 tutte le auto di nuova immatricolazione nell’Unione europea dovranno essere dotate di Emergency Stop Signal, il sistema che fa lampeggiare rapidamente le luci di stop posteriori in caso di frenata d’emergenza. La misura rientra nel Regolamento Ue 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli e punta a ridurre il rischio di tamponamenti, tra gli incidenti più frequenti sulle strade europee. L’ESS è un sistema che si attiva automaticamente quando il veicolo, a velocità superiore ai 50 km/h, registra una decelerazione molto intensa o l’intervento dell’Abs. In queste condizioni gli stop posteriori non restano accesi in modo fisso, ma lampeggiano rapidamente per attirare prima l’attenzione di chi segue e aumentare quindi il tempo di reazione del conducente. Secondo le stime tecniche, il segnale luminoso d’emergenza può ridurre i tempi di reazione fino a circa 0,2 secondi, un margine che, a velocità autostradali o extraurbane, può tradursi anche di alcune decine di metri in più per frenare ed evitare l’impatto con un pedone o un’altra vettura. Il sistema si disattiva quando la decelerazione torna sotto la soglia di emergenza o quando termina l’intervento dell’Abs. La novità ovviamente non comporta obblighi per chi possiede già un’auto usata, non sarà necessario installare nuovi dispositivi sui veicoli già circolanti. Le nuove regole riguardano solo le vetture immatricolate per la prima volta a partire dal 7 luglio 2026. L’ESS completa il pacchetto di sistemi ADAS progressivamente resi obbligatori dall’Unione europea, insieme a dispositivi come frenata automatica d’emergenza, assistente intelligente della velocità, mantenimento della corsia, monitoraggio della stanchezza del conducente, scatola nera, telecamera o sensori posteriori e predisposizione per l’alcolock.

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