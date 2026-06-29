Sicilia, Cracolici: “Io candidato presidente? Non mi tiro indietro”

“Ho tanto entusiasmo e amo la Sicilia. A pensarci, mi tremano i polsi per la responsabilità, com’è giusto che sia. Ma nella mia vita non mi sono mai tirato indietro su nulla”. Lo dice il deputato del Partito democratico all’Ars, e presidente dell’Antimafia siciliana, Antonello Cracolici, in una intervista al quotidiano online ‘LiveSicilia’. “Fare il presidente della Regione è una sfida da far tremare i polsi – ribadisce -. Prima di considerare l’idea, si deve valutare come si intende agire, quale visione si ha. Io ho pensieri chiarissimi, a riguardo. Ma il tema è cosa fare e come farlo, innanzitutto”. (Sac/Dire)