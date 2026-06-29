Niscemi, MPA-Grande Sicilia: «Dalla Regione nuovi segnali concreti di attenzione, oltre 27 mila euro per il conferimento dei rifiuti»

Il gruppo consiliare MPA-Grande Sicilia esprime soddisfazione per l’ennesimo segnale concreto di attenzione nei confronti della città di Niscemi, duramente colpita dagli eventi franosi, da parte dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, attraverso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti guidato dall’assessore regionale Francesco Colianni.

Dopo il tempestivo intervento che ha consentito di salvaguardare la campagna agraria nella Piana di Gela, con l’impegno ad avviare nel mese di settembre i lavori alla diga Cimia, garantendo così l’erogazione dell’acqua necessaria all’impianto dei carciofeti, arriva un nuovo provvedimento a sostegno del territorio.

È stato infatti pubblicato il decreto che assegna al Comune di Niscemi un contributo straordinario di oltre 27 mila euro destinato a sostenere i costi per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi.

«Si tratta di un ulteriore segnale di vicinanza verso una comunità che sta affrontando una fase particolarmente delicata e che necessita di risposte concrete da parte delle istituzioni. Un’attenzione che, grazie all’impegno di tutti i rappresentanti istituzionali di MPA-Grande Sicilia, non è mai venuta meno. Continueremo a lavorare affinché Niscemi possa ottenere tutte le risorse necessarie per affrontare le emergenze e programmare il proprio rilancio», dichiarano i consiglieri comunali del gruppo MPA-Grande Sicilia.