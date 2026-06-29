Gela, la “questione morale” al centro del convegno organizzato dai Giovani Democratici

Ieri si è svolto un importante convegno sulla questione morale presso la sede del Partito Democratico di Gela, organizzato dai Giovani Democratici della città. Tra gli ospiti presenti, il Presidente della Commissione Regionale Antimafia, On. Antonello Cracolici (che si è impegnato ad in azione concreta come commissione sulla SRR), il Sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, il segretario provinciale della CGIL Rosanna Moncada e Sergio Lima coordinatore della segreteria regionale del PD. Era presente anche il vice segretario del PD, Franco Di Dio, insieme a una nutrita rappresentanza dei dirigenti del PD tra i quali sono intervenuti i consiglieri del Partito Democratico, Lorena Alabiso e Antonio Cuvato. Durante il vivace dibattito, sono emersi importanti riferimenti alla questione della SRR e ai recenti eventi di cronaca che hanno coinvolto figure come l’On. Mancuso e il Sindaco di Sommatino. Tra gli interventi significativi, quello dell’Ass. Peppe Di Cristina, membro della Segreteria regionale e della Direzione nazionale del PD, che ha sottolineato come la questione morale abbia subito un abbassamento della tensione negli ultimi anni. Ha evidenziato il tentativo del Governo di indebolire la magistratura e come la sconfitta del Governo Meloni nel recente referendum dimostri che il Paese ha le idee chiare, in particolare i giovani, i quali sono stati determinanti per una vittoria clamorosa e per la difesa della Costituzione. Ringraziamo i Giovani Democratici di Gela per il loro straordinario impegno e per la partecipazione attiva di tutti i presenti provenienti da tutta la provincia. Partito Democratico di Gela