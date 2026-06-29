Gela, Cracolici: “Sempre più inchieste in Sicilia, antimafia fa fatica a seguirle”

“Devo dire, anche con una certa preoccupazione, che la nostra commissione ormai non riesce a stare dietro a tutte le inchieste giudiziarie aperte in Sicilia. La quantità è elevata e non abbiamo strumenti per avere una nostra capacità di indagine e di verifica delle condizioni che si determinano nel territorio”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, intervenuto a Gela a un’iniziativa organizzata dai Giovani democratici. ” “Il rischio – ha aggiunto – è che la commissione insegua anch’essa l’emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire o anticipare scenari che poi hanno sviluppi penalistici”. Cracolici ha annunciato che la commissione “approfondirà la vicenda della discarica di Gela e si occuperà del caso di quella di Serradifalco”. (ANSA).