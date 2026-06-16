Santa Caterina. Nel 2° Moto raduno Risigallo Bikers oltre 400 i motociclisti partecipanti

SANTA CATERINA. Nel 2° Moto Raduno Risigallo Bikers, attraverso la passione di tanti motociclisti, è stato raggiunto un risultato eccezionale con oltre 400 moto presenti, un numero che ha permesso di raddoppiare quello della prima edizione e che testimonia la vostra capacità di fare rete ben oltre i confini del nostro paese.

La sfida più difficile non è stata coinvolgere le persone, ma riuscire a farle tornare. Un grande risultato che dimostra come Santa Caterina sia un paese accogliente e ospitale, capace di lasciare un segno positivo in chi lo visita.

Elogi per Jessica Lombardi, Luca La Placa, Salvatore Stella e Fabio Gallo, rappresentanti dell’associazione Risigallo Bikers, per l’impegno e la passione profusi nell’organizzazione dell’evento, oltre che a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e a tutti i partecipanti.