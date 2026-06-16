Riesi. Continua con successo il tour teatrale della compagnia “Angelo Musco” con la commedia “Donna Fugata”

RIESI. Continua il tour teatrale della compagnia ” Angelo Musco ” di RIESI con la nuova e brillante commedia “Donna Fugata “.
Dopo il grande successo ottenuto nelle prime tre serate a RIESI martedì sera 16 Giugno a VITTORIA per partecipare alla 9^ Rassegna Regionale , successivamente altri appuntamenti in diverse città della Sicilia, il 30 Luglio ad ACQUAVIVA PLATANI, il 5 Agosto a RESUTTANO, il 6 Agosto a MARIANOPOLI e tanti altri appuntamenti ,andranno in scena :
Giuseppe Forcella, Rosangela Volpe, Anna Selvaggio, Salvatore La Rocca,
Angelo Bellina, Ester Carruba, Maurizio Giuliana e Vincenzo Scibetta.
Regia..Guglielmo Gallè
Direttore artistico…Antonio Lana
Luci…Luigi Liberale
Audio…Rino Cigno
Trucco…Giusy Amodeo
Attori dietro le quinte..Alessandra Ficicchia, Carmela Butera, Francesca Carruba.