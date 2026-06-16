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Riesi. Continua con successo il tour teatrale della compagnia “Angelo Musco” con la commedia “Donna Fugata”

Redazione 1

Riesi. Continua con successo il tour teatrale della compagnia “Angelo Musco” con la commedia “Donna Fugata”

Mar, 16/06/2026 - 07:12

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RIESI. Continua il tour teatrale della compagnia ” Angelo Musco ” di RIESI con la nuova e brillante commedia “Donna Fugata “.  

Dopo il grande successo ottenuto nelle prime tre serate a RIESI martedì sera 16 Giugno a VITTORIA per partecipare alla 9^ Rassegna Regionale , successivamente altri appuntamenti in diverse città della Sicilia, il 30 Luglio ad ACQUAVIVA PLATANI, il 5 Agosto a RESUTTANO, il 6 Agosto a MARIANOPOLI e tanti altri appuntamenti ,andranno in scena :

Giuseppe Forcella, Rosangela Volpe, Anna Selvaggio, Salvatore La Rocca,

Angelo Bellina, Ester Carruba, Maurizio Giuliana e Vincenzo Scibetta.

Regia..Guglielmo Gallè

Direttore artistico…Antonio Lana

Luci…Luigi Liberale

Audio…Rino Cigno

Trucco…Giusy Amodeo

Attori dietro le quinte..Alessandra Ficicchia, Carmela Butera, Francesca Carruba.

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