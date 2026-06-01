Nissa, riconfermato per la prossima stagione l’attaccante Francesco De Felice

Quarta riconferma nella Nissa. Il ds Lorenzo Giovannone ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con Francesco De Felice. L’attaccante, che ha dimostrato spirito di sacrificio, professionalità e attaccamento alla maglia, è riuscito ad entrare nel cuore di un’intera tifoseria.

Reduce da una stagione culminata con 14 gol, De Felice continuerà a vestire la maglia biancoscudata anche nella prossima stagione. Una conferma fortemente voluta dalla società e arrivata grazie al lavoro del direttore Lorenzo Giovannone in piena sintonia con il tecnico Francesco Di Gaetano.

Attaccante moderno, generoso, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra, De Felice è un vero e proprio rapace dell’area di rigore, capace di leggere le situazioni prima degli altri, di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e di trasformare in gol anche le occasioni più difficili. Titolare o subentrato, nei primi minuti o nei momenti decisivi della gara, De Felice ha sempre dimostrato di possedere una qualità che appartiene solo ai grandi attaccanti: quella di essere determinante quando conta davvero.

I numeri dell’ultima stagione raccontano solo una parte della sua importanza. Le 14 reti realizzate nel campionato appena concluso testimoniano il peso specifico avuto nel percorso della squadra, culminato con la splendida vittoria dei playoff di Serie D. Gol pesanti, spesso decisivi, che hanno contribuito a regalare emozioni indimenticabili ai colori biancoscudati.Ma sarebbe riduttivo fermarsi alle statistiche. Perché De Felice ha saputo conquistare tutti anche grazie alle sue qualità umane.

Umile, disponibile, determinato e sempre pronto a lavorare con il massimo impegno, ha rappresentato un esempio quotidiano per il gruppo, mettendo sempre il bene della squadra davanti a qualsiasi interesse personale. È anche per questo motivo che, partita dopo partita, è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi della Nissa. Un beniamino che ha saputo costruire un legame autentico con il popolo biancoscudato grazie alla sua grinta, alla sua dedizione e alla capacità di onorare sempre questa maglia con orgoglio e senso di appartenenza.

La sua riconferma rappresenta dunque molto più di una semplice permanenza: è un segnale di ambizione e identità. Significa mantenere all’interno del gruppo un protagonista della stagione appena conclusa, un calciatore che conosce perfettamente l’ambiente, i valori della società e le aspettative di una piazza che vuole continuare a sognare. La Nissa e i suoi tifosi potranno ancora contare sui suoi gol, sulla sua esperienza e sulla sua inesauribile voglia di lottare fino all’ultimo pallone.