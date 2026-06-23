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Mondiali, oggi Portogallo-Uzbekistan – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Portogallo-Uzbekistan – Diretta

Mar, 23/06/2026 - 18:48

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(Adnkronos) – Scende di nuovo in campo il Portogallo ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 23 giugno, la nazionale del ct Roberto Martinez affronta l'Uzbekistan nella seconda gara del gruppo K, dopo il pari all'esordio in Coppa del Mondo contro la Repubblica Democratica del Congo. La selezione guidata da Fabio Cannavaro arriva invece dalla sconfitta nella prima partita contro la Colombia.  Alle 22 si gioca Inghilterra-Ghana.  
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