Mazzarino. Il Gruppo Civico invita i consiglieri comunali ad un confronto approfondito sui temi della telefonia mobile

MAZZARINO. Il movimento “Gruppo Civico per Mazzarino”, con i già consiglieri comunali Santo Vicari e Livio D’Aleo, invita tutti i consiglieri comunali ad avviare un confronto approfondito sul regolamento impianto di telefonia mobile e tecnologia assimilabili , assumendo una posizione chiara e definita su un tema di grande interesse per la comunità.

Riteniamo che il dibattito debba svolgersi nella sede istituzionale preposta, ossia il Consiglio Comunale, evitando di trasferire una discussione così importante esclusivamente sui social.

Ogni regolamento comunale disciplina aspetti fondamentali della vita e dell’ordine della città. Per questo motivo, a nostro avviso, un regolamento di tale rilevanza deve essere affrontato e discusso già nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

“Per quanto riguarda le oltre 3.000 firme raccolte a sostegno della petizione – si legge in una nota – desideriamo sottolineare che anche noi, insieme ad altri componenti del movimento, abbiamo aderito e firmato l’iniziativa, condividendone lo spirito di partecipazione e coinvolgimento civico”.