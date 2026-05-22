Trump contro il contestatore al comizio: “Vai a casa da mamma”

(Adnkronos) – "Vai a casa dalla mamma". Donald Trump risponde così al contestatore che 'invade' il comizio del presidente degli Stati Uniti a Suffern, New York. "Portatelo a casa dalla mamma, si metterà nei guai", dice Trump mentre la folla intona il coro 'Usa, Usa'.
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(Adnkronos) – "Vai a casa dalla mamma". Donald Trump risponde così al contestatore che 'invade' il comizio del presidente degli Stati Uniti a Suffern, New York. "Portatelo a casa dalla mamma, si metterà nei guai", dice Trump mentre la folla intona il coro 'Usa, Usa'.