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Trump contro il contestatore al comizio: “Vai a casa da mamma”

AdnKronos

Trump contro il contestatore al comizio: “Vai a casa da mamma”

Ven, 22/05/2026 - 22:45

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(Adnkronos) – "Vai a casa dalla mamma". Donald Trump risponde così al contestatore che 'invade' il comizio del presidente degli Stati Uniti a Suffern, New York. "Portatelo a casa dalla mamma, si metterà nei guai", dice Trump mentre la folla intona il coro 'Usa, Usa'. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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