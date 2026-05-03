Thorstvedt ruba palla a Jashari, Berardi segna: proteste in Sassuolo-Milan

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Proteste e polemiche in Sassuolo-Milan. Oggi, domenica 3 maggio, i neroverdi hanno ospitano la squadra di Allegri nella 35esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da episodi arbitrale. I rossoneri hanno infatti protestato in modo veemente sul gol di Berardi, arrivato dopo pochi minuti dal fischio d'inizio e arrivato dopo un contatto tra Thorstvedt e Jashari, giudicato irregolare dai rossoneri ma su cui l'arbitro Maresca ha lasciato correre. Sul finale di parziale invece ecco l'espulsione, per doppia ammonizione, di Tomori. Succede tutto al 5'. Jashari controlla male un pallone a centrocampo e favorisce l'intervento di Thorstvedt, che va a contrasto e usa il corpo per portargli via il possesso, facendo partire il contropiede del Sassuolo. Il centrocampista del Sassuolo trova Nzola spalle alla porta, la cui sponda è perfetta per Berardi, che apre il sinistro e batte Maignan sul secondo palo. Immediate le proteste del Milan. I giocatori e la panchina rossonera scattano verso l'arbitro chiedendo l'annullamento del gol per quel contatto tra Thorstvedt e Jashari, giudicato irregolare. Le immagini mostrano effettivamente un contrasto forte del norvegese, che allarga il braccio ma si mette davanti al mediano rossonero con il piede, motivo per cui Maresca, dopo un breve check con il Var, convalida la rete. Un altro episodio arriva invece al 24' con l'espulsione di Tomori. Il difensore inglese, ammonito in avvio, rimedia il secondo giallo dopo un fallo tattico ai danni di Laurienté, che si era lanciato in contropiede a centrocampo e lascia i suoi in 10. Pochi dubbi per Maresca, con le immagini che certificano l'intervento falloso di Tomori.

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