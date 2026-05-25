Sicurezza stradale, Barbieri (Confcommercio): “Bene alcolock per intervenire su cultura giovani”

(Adnkronos) – “Lo strumento che viene presentato qui oggi ha una logica che va incontro a quelle che sono le modifiche del Codice della strada del 2024, che puntano a combattere un utilizzo un ‘po' allegro’ dei veicoli, soprattutto da parte dei giovani. E questo è un aspetto molto importante, considerando che entriamo in un ambito dove veicoli e mezzi di trasporto spesso sono oggetto di situazioni drammatiche che si verificano sulle strade”. Così il segretario generale di Confcommercio, Marco Barbieri, intervenendo al convegno ‘Responsabilità alla guida. Prevenzione, Responsabilità, Sicurezza’, in corso nella sede di Confcommercio a Milano. Il riferimento è all’acolock, un dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore supera lo zero. La sua installazione, prevista dal nuovo Codice della strada, è obbligatoria per chi ha avuto una condanna per guida in stato di ebbrezza. “Questo -spiega Barbieri- è uno strumento che ha l’obiettivo di introdurre un elemento innovativo per intervenire sulla vettura, ma soprattutto sulla cultura dei giovani e di chi, in generale, si mette alla guida. Io mi auguro che possa essere ben diffuso perché non riguarda solo un aspetto meccanico o tecnologico, ma anche un aspetto della vita e della salute delle persone. Perché quando ci si mette alla guida in condizioni non ottimali, si rischiano disastri per sé e per gli altri”.

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