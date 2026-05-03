Settimana Velica Internazionale 2026, ultimo giorno di regate

(Adnkronos) – Ultime prove in mare per i regatanti della Settimana Velica Internazionale. Oggi si assegnano i titoli delle classi 420 e 470, per la quale la tappa di Livorno renderà definitiva la classifica della Coppa Italia 2026, valida anche per la qualificazione ai campionati mondiali ed europei della prossima estate. Giornata decisiva anche per i velisti diversamente abili, che scenderanno in acqua sulle classi Hansa 303, 2.4 MR e Martin 16. Seconda e ultima prova anche per il Trofeo “Chica loca”: una regata a bastone lungo la costa livornese. Sempre per la vela d’altura, ieri sono rientrati gli ultimi “Mini 650” che hanno partecipato in una classifica a parte alla Regata dell’Accademia Navale. La cerimonia di premiazione delle regate del secondo week-end della Settimana Velica Internazionale 2026 si terrà oggi 3 maggio, alle 17:30, nella sala principale dell’Accademia Navale, alla presenza dell’Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto.

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