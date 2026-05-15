Sicilia, Schifani: “Manovra tra 1,5 e 2 miliardi, ma attendo parifiche della Corte dei conti”

“Discuteremo le misure più importanti della manovra all’interno della maggioranza. La variazione di bilancio dovrebbe oscillare intorno a 3-400 milioni mentre la manovra di fine anno, che non sara di cinque miliardi, cifra che rappresenta l’avanzo tecnico, sarà compresa tra 1,5 e due miliardi”. A dirlo è stato il presidente della Ragione Siciiana, Renato Schifani, a margine di una iniziativa nei giardini di Palazzo d’Orleans di Palermo, dove ha incontrato circa 400 bambini delle scuole palermitane in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dello Statuto. “L’entità della manovra dipenderà anche dall’esito delle parifiche sui bilanci passati che si stanno tenendo alla Corte dei conti – ha precisato Schifani -. Il 25 maggio avremo la parifica sul Rendiconto 2022 e a giugno ci saranno altre due udienze. È evidente che le risorse le abbiamo, però devono essere ‘bollinate’ dalla Corte dei conti. Sono risorse per ora teoriche”. Il governatore ha poi continuato: “Siamo fiduciosi perché il clima è cambiato da un lato, e dall’altro lato c’è una collaborazione istituzionale nel rispetto dei ruoli con la Corte. Riteniamo comunque di avere le carte in regola. Tutto è sub-judice ma l’andamento del confronto con i giudici contabili lascia ben sperare. Non voglio anticipare certezze sulla quantità di somme – ha concluso- per rispetto anche nei confronti della Corte che ci deve validare i numeri del ’22, ’23 e ’24”. (Sac/Dire)