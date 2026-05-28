La Russa contro La7: “Faccio causa per la prima volta”

(Adnkronos) – "Io non ho mai denunciato un solo giornalista penalmente, adesso penalmente no, ma vorrei cominciare da oggi ad adire le vie giudiziarie in sede civile per esempio contro La 7". Ignazio La Russa, presidente del Senato, annuncia l'intenzione di adire le vie legali. "A Di Martedì un signore ha detto, 'i fratelli La Russa io li conosco bene, negli anni '70 facevano i comizi e subito dopo scendevano a distribuire le bombe ai ragazzi' io farò causa non a questo signore che non so neanche chi è, ma alla televisione, a La 7", spiega La Russa, ospite di Dritto e rovescio, su Rete 4. L'esponente di Fratelli d'Italia risponde alle domande sulle critiche che gli vengono rivolte: "Le critiche nei miei confronti? Adesso ho scoperto che è perché hanno paura che faccio il Presidente della Repubblica, cosa che ho smentito, non me lo farebbero fare e non mi piacerebbe farlo".

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