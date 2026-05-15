Istituto “Galilei Di Rocco”, conclusa l’attività formativa degli studenti del biennio presso la scuola dell’infanzia “Monsignor G. Iacono”

Si è conclusa il 12 maggio 2026 l’attività di conoscenza del territorio svolta dagli alunni del biennio dell’Istituto “Galilei Di Rocco” di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, con sede distaccata in via Cairoli 3.

Il percorso, avviato il 10 febbraio 2026 con cadenza quindicinale, ha visto gli studenti impegnati in attività pratiche presso la “Scuola dell’infanzia paritaria Monsignor G. Iacono” di Caltanissetta, in via Vitaliano Brancati 3, struttura gestita dalle Suore Mercedarie del SS. Sacramento.



Nel corso dell’esperienza gli alunni hanno avuto modo di mettere in pratica le competenze acquisite durante il primo e il secondo periodo scolastico, partecipando ad attività ludiche, laboratori sulle emozioni e lavori creativi con collage di cotone.

Le attività sono state coordinate dalle professoresse Difrancesco e Nanfara, che hanno guidato gli studenti nel percorso formativo e relazionale a contatto con i bambini della scuola dell’infanzia.

L’Istituto ha inoltre rivolto un ringraziamento alle Suore Mercedarie del SS. Sacramento per la disponibilità e l’accoglienza riservata agli studenti durante tutto il periodo delle attività.