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Festa della Primavera, gli studenti del “Galilei – Di Rocco” protagonisti con attività di animazione a Villa Amedeo

Redazione

Festa della Primavera, gli studenti del “Galilei – Di Rocco” protagonisti con attività di animazione a Villa Amedeo

Ven, 15/05/2026 - 15:48

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Gli alunni delle classi 1K e 2K dell’Istituto “Galilei – Di Rocco” di Caltanissetta, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale della sede distaccata di via Cairoli, hanno partecipato il 15 maggio 2026 alla terza edizione della “Festa della Primavera”, svoltasi presso Villa Amedeo e aperta alle scuole di ogni ordine e grado della città.
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Caltanissetta, ha visto la partecipazione attiva degli studenti del Galilei – Di Rocco che, guidati dalla docente di Scienze Umane, professoressa Tiziana Maria Difrancesco, hanno animato la giornata coinvolgendo i numerosi bambini presenti con balli, giochi e attività ludico-ricreative.


Per gli studenti dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale si è trattato di un’importante esperienza formativa e di socializzazione, utile a rafforzare competenze educative e relazionali attraverso attività di condivisione, aggregazione e valorizzazione del territorio.
L’iniziativa rientra nel progetto “OrientaMenti”, promosso nell’ambito delle attività formative dell’istituto.

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