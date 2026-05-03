Salute

Donnarumma si sposa: “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”

AdnKronos

Donnarumma si sposa: “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato”

Dom, 03/05/2026 - 11:08

Condividi su:

(Adnkronos) –
Gianluigi Donnarumma si è sposato con Alessia Elefante. Il portiere del Manchester City e della Nazionale ha dato l'annuncio sui social, con un post ironico e una foto delle nozze celebrate: "Long-term contract signed", "Ho firmato un contratto a tempo indeterminato". Il calciatore e Alessia, che nella vita fa l'interior designer, condividono le origini (entrambi sono di Castellammare di Stabia) e stanno insieme da 10 anni.  Erano fidanzati dal 2016, anno in cui il portiere fece il suo esordio (a soli 16 anni) con la maglia del Milan, lanciato da Sinisa Mihajlovic in una partita di campionato contro il Sassuolo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta