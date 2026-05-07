BTicino, Casa+ visione dell’abitare più semplice sostenibile sicura e su misura

(Adnkronos) – BTicino presenta Casa+, il nuovo ecosistema dedicato all’abitare contemporaneo, nato per rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della casa: maggiore semplicità di utilizzo, più sicurezza, attenzione alla sostenibilità e possibilità di personalizzazione. Casa+ nasce da una lettura molto concreta del mercato e dei bisogni delle famiglie. La casa è diventata uno spazio in cui le persone chiedono più sicurezza, più efficienza e più semplicità. I dati dicono che il mercato è maturo: in Italia la Smart Home ha raggiunto 1 miliardo di euro nel 2025 e il 63% degli italiani possiede già almeno un dispositivo smart in casa. Allo stesso tempo, il 45% delle famiglie dichiara di desiderare una casa smart e quasi il 30% cerca soluzioni per gestire meglio i consumi. A questo si aggiunge una spinta normativa importante, legata agli obiettivi europei di riduzione dei consumi al 2030 e al 2035. Casa+ nasce quindi per dare una risposta semplice e integrata a bisogni che non sono più di nicchia, ma sempre più centrali nella vita quotidiana e nella riqualificazione delle abitazioni. (VIDEO) Casa+ non è soltanto un insieme di novità di prodotto, ma una visione integrata della casa come ambiente intelligente, in cui design, tecnologia e servizi dialogano tra loro per offrire un’esperienza più fluida, accessibile e vicina ai bisogni delle persone. Dalla gestione dell’energia al controllo degli accessi, dalla sicurezza domestica alla climatizzazione, fino alla personalizzazione estetica degli ambienti, ogni soluzione contribuisce a costruire una casa più facile da vivere, più efficiente da gestire e più coerente con lo stile di chi la abita. La nuova proposta di soluzioni BTicino si fonda su quattro pilastri: Più semplice, perché rende più immediati installazione, configurazione e utilizzo; Più sicura, perché integra protezione fisica, controllo da remoto e sicurezza digitale; Su Misura, perché permette di adattare funzioni ed estetica alle diverse esigenze abitative; Più sostenibile, perché aiuta a monitorare, ottimizzare e rendere più consapevole l’uso dell’energia. A rendere Casa+ un ecosistema realmente integrato contribuisce anche il sistema di app BTicino. Home + Control permette all’utente di gestire automazioni, energia, temperatura e dispositivi connessi; Home + Security estende il controllo alle funzioni di videocitofonia e sicurezza per controllare ciò che accade in casa e all’esterno, ricevere notifiche e intervenire anche a distanza; Home + Project supporta la configurazione e gestione dei sistemi domotici. Tra le principali novità incluse nel lancio Casa+ si inserisce lo Smarther AC, la soluzione BTicino pensata per rendere smart la gestione del condizionamento con split e fan coil. Il prodotto consente di controllare e programmare il funzionamento dei sistemi di raffrescamento e riscaldamento ad aria, integrandoli nell’ecosistema Home + Control. In questo modo è possibile gestire il comfort in modo più preciso e ridurre gli sprechi energetici. Un ruolo importante è svolto anche dai nuovi sensori smart, che permettono di monitorare temperatura, umidità, luminosità, apertura di porte e finestre e presenza di acqua. Un ulteriore tassello in termini di sostenibilità è rappresentato poi da Green Up Home, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici pensate per la quotidianità domestica. Con Casa+, BTicino rafforza inoltre il concetto di sicurezza domestica attraverso un ecosistema che integra videocitofonia, telecamere, controllo degli accessi e cybersecurity. Tra le principali novità si inserisce il nuovo Classe 300X, videocitofono connesso con display full screen e interfaccia grafica intuitiva. A completare l’offerta security arrivano le nuove telecamere Advance Pro. Accanto alla sicurezza fisica, Casa+ integra anche il tema della cybersecurity attraverso il servizio Sicuri e Connessi, pensato per garantire una gestione da remoto dell’impianto più affidabile e allineata agli standard di protezione richiesti dall’abitare connesso. Casa+ interpreta infine la casa come uno spazio sempre più personale, da configurare non solo nelle funzioni ma anche nell’estetica grazie alla nuova proposta di Living Now Monochrome, la principale novità BTicino 2026: tre nuove finiture metalliche – Bronze, Champagne e Steel – che permettono di ottenere un elegante effetto monocromatico. Il risultato è una gamma ancora più ricercata, pensata per integrarsi con diversi stili architettonici e valorizzare il progetto estetico dell’abitazione. A completare l’esperienza di personalizzazione, le nuove cover possono essere arricchite con icone e simboli grazie al configuratore MySwitch configurator. È così possibile identificare in modo intuitivo aree specifiche della casa – ad esempio Garage o Piscina – scegliendo tra un’ampia libreria di pittogrammi oppure inserendo simboli e scritte personalizzate.

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