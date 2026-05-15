Ambiente, Verri (Comune Milano): “Coinvolgere i giovani su qualità aria è decisivo per il futuro”

(Adnkronos) – "E' fondamentale ascoltare i ragazzi e coinvolgerli in percorsi che li aiutino a sentirsi parte della comunità, anche perché loro rappresentano il futuro, le nuove generazioni e, soprattutto, la futura classe dirigente. Oggi si parla sempre troppo spesso di un disinteresse da parte dei giovani riguardo il proprio territorio e la politica attiva. Invece, cercare di coinvolgerli fin da giovanissimi è molto importante perché saranno loro a ritrovarsi il mondo che lasceremo loro, e dovranno dargli, quindi, una direzione nuova". Così Alessandro Verri, consigliere del Comune di Milano, partecipando oggi nel capoluogo lombardo all'evento finale del progetto 'Ciak si crea – Trame di periferia', iniziativa nazionale di sensibilizzazione sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente, attraverso il linguaggio cinematografico, promossa dall'associazione 3 Elle Ets e sostenuta da Chiesi Italia. "E' importante coinvolgerli fin da subito – rimarca Verri – insegnare loro la cura del territorio e ad avere cura del proprio quartiere, della propria zona e del luogo in cui si nasce, si cresce e, speriamo, anche in cui si possa creare un futuro. Attività come queste sono molto utili perché parlano un linguaggio", quello visivo e cinematografico, "molto vicino a quello dei giovani" e li aiutano nella comprensione di "messaggi importanti del prendersi cura di se stessi, del loro territorio, dove andranno a vivere e dove costruiranno il loro futuro".

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