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Terremoto in provincia Udine oggi, scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa Santina

AdnKronos

Terremoto in provincia Udine oggi, scossa di magnitudo 3.1 tra Verzegnis e Villa Santina

Ven, 17/04/2026 - 14:04

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(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Udine. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, avvenuta alle ore 13.24 e a una profondità di 9 km, sono stati quelli di Verzegnis e Villa Santina.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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