Tavolo di Forza del Popolo a Caltanissetta per le regionali siciliane

Si terrà a Caltanissetta il quinto tavolo di confronto di Forza del

Popolo per organizzare la partecipazione alle prossime elezioni

regionali siciliane. Sarà presente il segretario generale di Forza del

Popolo, Avv. Lillo Massimiliano Musso.

L’incontro, dopo quelli di

Agrigento, Palermo, Trapani ed Enna, coinvolge le associazioni di base e

gli attivisti della provincia di Caltanissetta. Dai precedenti incontri

provinciali è emerso un indirizzo politico chiaro: Forza del Popolo deve

partecipare alla competizione elettorale con il proprio simbolo, pur

restando aperto a collaborazioni e alleanze con quanti condividano i

principi fondamentali di Forza del Popolo, a partire dal riconoscimento

pieno del carattere autonomo della Regione Siciliana rispetto al Governo

nazionale, in attuazione vera dello Statuto Speciale siciliano e degli

articoli 5 e 116 della Costituzione italiana.

Come si legge nel Manifesto nazionale di Forza del Popolo, “Laddove, per

illecite resistenze politiche provenienti dal Governo Centrale, si

continuasse a negare l’Autonomia della Regione Siciliana rispetto alla

Repubblica Italiana, Forza del Popolo è pronto ad appoggiare il fronte

indipendentista della Sicilia, in omaggio ai principi trattati in questo

manifesto e al principio di diritto internazionale di autodeterminazione

dei popoli”.

Autonomia o indipendenza, terzium non datur, è la base di ogni

ragionamento per possibili alleanze. L’appuntamento è per sabato 11

aprile alle ore 15 a Palazzo Moncada, in Largo Barile a Caltanissetta.

L’incontro è aperto al pubblico.

“Forza del Popolo non preclude ad alleanze con movimenti civici e

regionalisti, – ha dichiarato Lillo Massimiliano Musso – riconosce le

tesi indipendentistiche come ultima ratio mirando principalmente alla

piena attuazione dello statuto speciale siciliano nel quadro unitario

italiano, sostiene l’adeguamento della legislazione nazionale e

regionale al principio del massimo decentramento della funzione pubblica

con la massima espansione dell’autonomia dei Comuni per la gestione dei

servizi pubblici essenziali e di tutela della popolazione e del territorio”.

Ignazio Antonio Riggi, presidente della Federazione Siciliana di Forza

del Popolo, ha aggiunto: “Come formazione politica abbiamo i numeri per

partecipare alla competizione elettorale autonomamente. Abbiamo il

simbolo, il programma, il candidato presidente, i candidati per comporre

le liste, centinaia di attivisti in tutta la Sicilia pronti ad

appoggiarci in campagna elettorale. Se giochiamo bene la partita

potremmo conseguire un ottimo riscontro, ma noi partiamo dal progetto

complessivo e non ci facciamo condizionare dall’ipotesi di un risultato.

Foss’anche solo per testimoniare la pretesa politica di una regione

diversa, noi ci siamo e faremo valere le buoni ragioni di un popolo che

non può accontentarsi e deve rialzare la testa”.