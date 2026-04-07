Tavolo di Forza del Popolo a Caltanissetta per le regionali siciliane

Si terrà a Caltanissetta il quinto tavolo di confronto di Forza del
Popolo per organizzare la partecipazione alle prossime elezioni
regionali siciliane. Sarà presente il segretario generale di Forza del
Popolo, Avv. Lillo Massimiliano Musso.
L’incontro, dopo quelli di
Agrigento, Palermo, Trapani ed Enna, coinvolge le associazioni di base e
gli attivisti della provincia di Caltanissetta. Dai precedenti incontri
provinciali è emerso un indirizzo politico chiaro: Forza del Popolo deve
partecipare alla competizione elettorale con il proprio simbolo, pur
restando aperto a collaborazioni e alleanze con quanti condividano i
principi fondamentali di Forza del Popolo, a partire dal riconoscimento
pieno del carattere autonomo della Regione Siciliana rispetto al Governo
nazionale, in attuazione vera dello Statuto Speciale siciliano e degli
articoli 5 e 116 della Costituzione italiana.
Come si legge nel Manifesto nazionale di Forza del Popolo, “Laddove, per
illecite resistenze politiche provenienti dal Governo Centrale, si
continuasse a negare l’Autonomia della Regione Siciliana rispetto alla
Repubblica Italiana, Forza del Popolo è pronto ad appoggiare il fronte
indipendentista della Sicilia, in omaggio ai principi trattati in questo
manifesto e al principio di diritto internazionale di autodeterminazione
dei popoli”.
Autonomia o indipendenza, terzium non datur, è la base di ogni
ragionamento per possibili alleanze. L’appuntamento è per sabato 11
aprile alle ore 15 a Palazzo Moncada, in Largo Barile a Caltanissetta.
L’incontro è aperto al pubblico.
“Forza del Popolo non preclude ad alleanze con movimenti civici e
regionalisti, – ha dichiarato Lillo Massimiliano Musso – riconosce le
tesi indipendentistiche come ultima ratio mirando principalmente alla
piena attuazione dello statuto speciale siciliano nel quadro unitario
italiano, sostiene l’adeguamento della legislazione nazionale e
regionale al principio del massimo decentramento della funzione pubblica
con la massima espansione dell’autonomia dei Comuni per la gestione dei
servizi pubblici essenziali e di tutela della popolazione e del territorio”.
Ignazio Antonio Riggi, presidente della Federazione Siciliana di Forza
del Popolo, ha aggiunto: “Come formazione politica abbiamo i numeri per
partecipare alla competizione elettorale autonomamente. Abbiamo il
simbolo, il programma, il candidato presidente, i candidati per comporre
le liste, centinaia di attivisti in tutta la Sicilia pronti ad
appoggiarci in campagna elettorale. Se giochiamo bene la partita
potremmo conseguire un ottimo riscontro, ma noi partiamo dal progetto
complessivo e non ci facciamo condizionare dall’ipotesi di un risultato.
Foss’anche solo per testimoniare la pretesa politica di una regione
diversa, noi ci siamo e faremo valere le buoni ragioni di un popolo che
non può accontentarsi e deve rialzare la testa”.