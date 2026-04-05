Sicilia: Irca approva 475 pratiche credito per oltre 11 mln a artigianato

Sono 475 le pratiche di credito di esercizio destinate alle imprese artigiane approvate, per un importo complessivo superiore a 11 milioni e 300mila euro. Numeri ufficializzati da Roberto Rizzo, commissario straordinario di Irca, l’Istituto regionale per il credito agevolato e della Crias, la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane della Sicilia.

Le operazioni approvate riguardano finanziamenti riconducibili alle misure standard e alle tradizionali linee di credito della Crias, strumenti per garantire liquidità alle imprese e sostenere investimenti strategici. In particolare, i fondi sono destinati al supporto del capitale circolante, all’acquisto di scorte di magazzino, nonché alla realizzazione di interventi quali acquisto, costruzione e ristrutturazione di laboratori artigianali, oltre all’acquisto di attrezzature e macchinari.

«Questi dati – ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo – dimostrano l’efficacia delle misure messe in campo dal governo Schifani a sostegno dell’artigianato siciliano. Garantire liquidità alle imprese significa dare loro la possibilità di crescere, investire e creare occupazione. Irca e Crias rappresentano un presidio fondamentale per il nostro sistema produttivo. Continueremo a lavorare per rafforzarne il ruolo e la capacità operativa».