Sicilia: dalla Regione oltre 289 milioni da trasferire ai Comuni per il 2026

Fondi per oltre 289 milioni di euro ai Comuni siciliani. Con un decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim delle Autonomie locali, infatti, è stato stabilito il criterio di ripartizione delle risorse regionali che spettano agli enti locali per il 2026. «Anche quest’anno, grazie all’approvazione tempestiva della legge di Stabilità – dice Schifani – abbiamo adottato senza ritardi il piano di riparto, rispettando i termini previsti per l’erogazione delle prime tre trimestralità dell’importo annuo destinato a ciascun Comune. Per i sindaci è un risultato significativo, perché possono contare su risorse certe e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni. Il nostro obiettivo è assicurare che i Comuni siciliani operino in modo efficiente, offrendo ai cittadini servizi di qualità in tempi certi».