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Sicilia: dalla Regione oltre 289 milioni da trasferire ai Comuni per il 2026

Redazione

Sicilia: dalla Regione oltre 289 milioni da trasferire ai Comuni per il 2026

Sab, 04/04/2026 - 22:22

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Fondi per oltre 289 milioni di euro ai Comuni siciliani. Con un decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim delle Autonomie locali, infatti, è stato stabilito il criterio di ripartizione delle risorse regionali che spettano agli enti locali per il 2026. «Anche quest’anno, grazie all’approvazione tempestiva della legge di Stabilità – dice Schifani – abbiamo adottato senza ritardi il piano di riparto, rispettando i termini previsti per l’erogazione delle prime tre trimestralità dell’importo annuo destinato a ciascun Comune. Per i sindaci è un risultato significativo, perché possono contare su risorse certe e garantire il corretto funzionamento delle amministrazioni. Il nostro obiettivo è assicurare che i Comuni siciliani operino in modo efficiente, offrendo ai cittadini servizi di qualità in tempi certi».

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