Serradifalco. Elezioni amministrative: s’è presentato per la terza volta solo l’uscente Burgio

SERRADIFALCO. Una sola lista è stata presentata in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. E’ quella che sostiene la candidatura del sindaco uscente Leonardo Burgio.

La lista è denominata “Il Futuro ci Unisce” e sostiene la terza candidatura di Burgio. E qui sta anche il punto della questione. In base alla legge regionale votata all’Ars qualche mese fa, il sindaco di Serradifalco, essendo primo cittadino di un paese con oltre 5 mila abitanti, non sarebbe candidabile per la terza volta.

Di diverso avviso il già sindaco secondo cui la stessa Corte Costituzionale si sarebbe espressa a favore della candidabilità dal momento che in altre Regioni d’Italia i sindaci di paesi con oltre 5 mila abitanti sono candidabili per la terza volta.

La lista è stata presentata alla sotto commissione elettorale che dovrà pronunciarsi se ammetterla o meno. Se ammessa, allora si andrà a votare regolarmente e le elezioni saranno valide con il 50% + 1 dei voti, altrimenti potrebbe profilarsi un braccio di ferro legale con il ricorso alla giustizia che sarebbe chiamata a dirimere tale spinosa questione.

Il sindaco ha anche indicato i due assessori che, in caso di sua elezione, faranno parte della sua Giunta e sono: Daniele Territo, già presidente del Consiglio, e Basilio Martino, già vice sindaco.