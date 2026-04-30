Sommatino. Approvato all’unanimità in Consiglio il Regolamento per definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse

SOMMATINO. L’Amministrazione Comunale di Sommatino comunica l’approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi e omessi o carenti versamenti.

Il provvedimento è stato approvato dall’intero Consiglio Comunale, a conferma della condivisione e dell’importanza strategica della misura per l’Ente e per la comunità.

Un atto di grande rilievo amministrativo, frutto di un preciso indirizzo della Giunta Comunale, formalizzato con deliberazione n. 16 del 27 febbraio 2026, che ha avviato un percorso concreto per la gestione più efficace e sostenibile dei crediti comunali.

Si tratta di uno strumento che coniuga rigore e attenzione sociale. Da un lato garantisce all’Ente il recupero delle entrate necessarie al corretto funzionamento dei servizi, dall’altro offre ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria attraverso modalità chiare, trasparenti e rateizzabili.

Il regolamento riguarda le annualità relative a IMU, TARI e CUP e rappresenta una scelta amministrativa orientata alla concretezza, volta a trasformare posizioni difficili in entrate effettivamente riscuotibili, riducendo il contenzioso e favorendo la collaborazione tra Ente e contribuenti.

Un risultato importante che conferma la volontà dell’Amministrazione di affrontare con serietà e responsabilità la gestione delle entrate comunali, senza approcci punitivi ma con strumenti efficaci e realistici.

L’Amministrazione invita i cittadini interessati a consultare il testo del regolamento sul sito istituzionale del Comune per conoscere modalità e termini di adesione.