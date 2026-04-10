Serie D. La Sancataldese ci crede e non molla: al “Valentino Mazzola” c’è una battaglia da combattere e una Gelbison da battere

Reduce dalla rigenerante vittoria esterna con la Vibonese, la Sancataldese affronta domenica 12 aprile al Valentino Mazzola un avversario alquanto ben organizzato. Si tratta della Gelbison di Vallo della Lucania, sesto in classifica.

Un avversario, va subito detto, che arriva in piena forma a questo appuntamento in terra sancataldese. I lucani hanno messo a segno un filotto di risultati positivi e puntano alla zona play off. I verdeamaranto di Giovanni Campanella, tuttavia, non intendono in alcun modo mettersi da parte alzando la classica bandiera bianca, ma vogliono invece confermare quanto di buono fatto vedere in quel di Vibo contro la Vibonese.

Una vittoria, quest’ultima, che ha rilanciato le sorti di un campionato che, fin qui ha vissuto per la Sancataldese più di ombre che di luci. Ecco perché nell’ambiente verdeamaranto la partita di domenica con la Gelbison, al di la della difficoltà di affrontare un avversario che sta andando a tutta, costituisce un bano di prova importantissimo per le sorti del progetto Sancataldese.

Per domenica l’attesa è grandissima: l’impressione è che la squadra verdeamaranto, riuscendo a bloccare le fonti di gioco degli avversari con un calcio fatto di volontà, sacrificio e passione, possa riuscire in un colpaccio che, se dovesse concretizzarsi, significherebbe rilanciarne le azioni in chiave salvezza. Campanella potrebbe schierare lo stesso assetto proposto con la Vibonese, anche se, conoscendo l’allenatore catanese della Sancataldese, non è da escludere qualche mossa a sorpresa dello stesso tecnico verdeamaranto per scompaginare i piani tattici degli avversari. Arbitro dell’incontro sarà Federico Bruschi di Ferrara, guardalinee Daniele Puggina di Este e Simone Pretto di Vicenza.