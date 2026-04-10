Serie D. La Nissa non vuol mollare la presa sul campionato, ma per riuscirci deve battere l’Acireale

Snodo importante per il campionato della Nissa che domenica 12 aprile affronta l’Acireale nello stadio “Tupparello”. Una trasferta che è anche la penultima di questo campionato e nella quale la Nissa non potrà contare sul grande appoggio del suo pubblico essendo stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi nisseni.

Il match, inutile dirlo, è molto sentito e l’attesa è veramente tanta per questa sfida contro un Acireale che all’andata non solo strapazzò la Nissa targata Di Napoli 1-3, ma finì per decretarne il cambio in panchina con l’arrivo di Ciccio Di Gaetano.

La Nissa, come già nelle ultime sfide di campionato, sa benissimo di non potersi concedere pause o di fare calcoli. I ragazzi di mister Di Gaetano dovranno andare a tutta anche al “Tupparello” se vorranno assicurarsi l’ennesima vittoria esterna di questo campionato e se vorranno tenere a debita distanza in classifica gli inseguitori.

Compito non esattamente facile. La Nissa si ritroverà di fronte un Acireale con l’acqua alla gola che non andrà tanto per il sottile pur di riuscire a fare risultato con la capolista Biancoscudata. Tuttavia, a fronte di questo quadro non semplice, c’è da dire che la squadra di mister Di Gaetano in queste ultime settimane è cresciuta come non mai e costituisce ormai un complesso alquanto affidabile sul piano tecnico e tattico.

Insomma, rispetto massimo per questo Acireale, ma nessuna paura che, in qualche modo, possa far scivolare la Nissa sulla classica buccia di banana calcistica. Questa Nissa è cresciuta parecchio: lo confermano i numeri, lo conferma la classifica, lo confermano i risultati di questi ultimi due mesi di campionato. A questo delicato confronto con l’Acireale i biancoscudati arrivano con il piede giusto e con il morale a mille.

La Nissa, che guida la classifica con 56 punti, due in più rispetto al Savoia, vuole implementare il suo primato nel rendimento esterno dove condivide con la Reggina il maggior numero di punti (30) fatto in campionato giocando fuori casa. Per il match di Acireale Di Gaetano potrebbe schierare la seguente probabile formazione: Castelnuovo, Lanza, Tamajo, Agnello, Bruno, Cusumano, Rotulo, Rapisarda, De Felice, Palermo, Terranova. Dirigerà l’incontro Bruno Tierno di Sala Consilina, con guardalinee Ricardo Trionfante di Torino e Dragos Alexandru Mariut di Asti. (Foto Claudio Vicari – FC Nissa)