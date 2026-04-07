Serie C1 Calcio a 5. Dopo 10 stagioni la Vigor San Cataldo saluta il suo capitano Andrea Alessi donandogli la maglia numero 3

Penultima giornata del campionato di Serie C1 Girone A e ultima gara casalinga per la PGS Vigor San Cataldo… una serata carica di emozioni. Tra festa e un pizzico di malinconia, il Pala Maira saluta uno dei suoi simboli: il capitano Andrea Alessi, che dopo 10 stagioni da leader lascia la maglia blu-amaranto. Un esempio vero di sacrificio, professionalità e cuore, dentro e fuori dal campo.

La partita non delude: la Vigor parte fortissimo. Niccoli apre le danze su assist di Alessi, poi arriva il raddoppio con Alessijr. Ancora Niccoli per il 3-0 e poco dopo ci pensa il capitano Alessi a far esplodere il palazzetto con un missile sotto l’incrocio. Prima dell’intervallo, Niccoli firma il 5-0 chiudendo una grande azione corale.

Nella ripresa spazio ai giovani: entra il classe 2010 Di Gloria che si presenta subito con un assist perfetto per Toscano. Il Palermo reagisce con tre reti, ma la Vigor continua a spingere: segnano Tacito (primo stagionale), Scalzo con un tocco di classe e ancora uno scatenato Niccoli, autore di un poker personale. Finale da brividi: standing ovation per Andrea Alessi che passa la fascia a Niccoli ed esce tra gli applausi e la commozione di tutto il Palamaira.

A fine gara, il presidente Zimarmani omaggia il capitano con la maglia numero 3: momento intenso, che rimarrà nei cuori di ognuno di noi. Adesso testa all’ultima sfida contro Merlo C5. (Foto Pgs Vigor San Cataldo).