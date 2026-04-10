Ricerca e innovazione, pubblicata la graduatoria provvisoria dell’avviso Sori: 97 milioni del Fesr Sicilia 2021-27 per le infrastrutture

La Regione Siciliana accelera sugli investimenti in ricerca e innovazione. Il dipartimento delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili relative all’Avviso “Sicilia opportunità per la ricerca e le infrastrutture” (Sori), che dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 97 milioni di euro, in attuazione dell’Azione 1.1.4 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, dedicata al sostegno delle infrastrutture di ricerca.

L’obiettivo è rafforzare in modo strutturale le capacità scientifiche e tecnologiche del territorio, promuovendo l’adozione di infrastrutture avanzate e favorendo il trasferimento di conoscenza verso il sistema produttivo regionale. Le strutture di ricerca – come laboratori, piattaforme, reti digitali e grandi attrezzature scientifiche – rappresentano un asset strategico per la competitività della Sicilia, in grado di connettere università, centri di ricerca e aziende.

«Con questo intervento – afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – compiamo un passo concreto per rafforzare il sistema della ricerca in Sicilia e renderlo sempre più competitivo a livello nazionale e internazionale. Investire in questo tipo di infrastrutture – prosegue – significa creare le condizioni per attrarre talenti, sostenere l’innovazione delle imprese e generare occupazione qualificata. È una scelta strategica che guarda al futuro della nostra economia. Vogliamo costruire – conclude – un ecosistema dell’innovazione moderno, aperto e integrato, capace di valorizzare le eccellenze presenti nell’Isola e di trasformare la ricerca in sviluppo reale per i territori».

La graduatoria è consultabile sul portale istituzionale della Regione a questo link.

