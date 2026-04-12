Promozione. Il Serradifalco vince a tavolino il derby con il Gela; sconfitta per la Sommatinese in dieci con la capolista Priolo

Nel campionato di Promozione, il Serradifalco conquista i tre punti a tavolino con il Gela che non si presenta per la disputa della partita, per cui il Giudice sportivo assegnerà ai falchetti i tre punti a tavolino. I falchetti con la vittoria a tavolino salgono a quota 37 in classifica ad una sola lunghezza dal Pro Ragusa e a 3 dal Santa Croce Soccer.

Ha invece perso 0-3 in casa la Sommatinese. Una sconfitta con l’onore delle armi per la squadra di Mauro Miccichè che, se pur in dieci uomini dal minuto numero 7, è riuscita per altri 67 minuti di gioco aa tenere testa in inferiorità numerica alla capolista Priolo.

Gli aretusei l’hanno sbloccata con il loro cannoniere Ferla che ha poi segnato anche le altre due reti di una vittoria che le ha permesso di conservare il primato nella classifica del girone D di Promozione. La Sommatinese resta a quota 27 in classifica con 5 punti di vantaggio sulla Frigintini con due gare ancora da disputare e 6 punti da assegnare. Insomma la salvezza è decisamente alla portata della squadra di Mauro Miccichè. ( foto di repertorio)