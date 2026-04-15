Mussomeli, sei mesi di attività concluso progetto “Sport di squadra e sana alimentazione a scuola”

MUSSOMELI – Organizzato da AICS, si è concluso ieri pomeriggio, 14 aprile 2026, il progetto “Sport di squadra e sana alimentazione a scuola”, la cui realizzazione a Mussomeli è stato fortemente voluto dal presidente nazionale Aics on. Bruno Molea, dallo staff di progettazione e dal presidente provinciale comitato Agrigento Giuseppe Petix. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dello Sport, Sport e Salute, con partner oltre ad Aics, l’associazione medici diabetologi e il dipartimento nazionale ambiente Aics; una iniziativa inserita, nell’ambito dell’education programme gen 2026a. Va anche detto che coordinatore e progettista per il progetto di Mussomeli è stato Mario Gero Taibi e vi hanno partecipato 30 comuni d’Italia. Hanno collaborato la dirigente scolastica Alessandra Camerota ed il personale docente e non docente. Sei mesi di attività in cui si è registrata la professionalità degli addetti ai lavori, l’apprendimento alla sana alimentazione, il divertimento dei bambini con la pratica dello sport e il compiacimento dei genitori che hanno apprezzato la bontà e l’importanza del progetto con cui l’intero staff (Cinzia Romito, Rosy Favarò, Pinuccio Favata, Laura Carapezza) ha inteso sostenere e consolidare la mission delle 4 S (Sport, Salute, Sostenibilità, Solidarietà).